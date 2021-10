Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde, Saint-André-de-Cubzac Rendez-vous en Amérique du Sud Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

Rendez-vous en Amérique du Sud Saint-André-de-Cubzac, 19 novembre 2021, Saint-André-de-Cubzac. Rendez-vous en Amérique du Sud Saint-André-de-Cubzac

2021-11-19 – 2021-11-19

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac Au programme de la soirée :

▶️ Conférence sur l’art et la culture Sud-américaine “Expériences de vie dans le processus créatif”.

▶️ Dégustation de plats sud-américains.

▶️ Concert d’ANGELITA YANEZ “Traversée du continent du Sud au Nord”.

▶️ Soirée dansante animée par DJ Zapata.

Sur inscription. Au programme de la soirée :

▶️ Conférence sur l’art et la culture Sud-américaine “Expériences de vie dans le processus créatif”.

▶️ Dégustation de plats sud-américains.

▶️ Concert d’ANGELITA YANEZ “Traversée du continent du Sud au Nord”.

▶️ Soirée dansante animée par DJ Zapata.

Sur inscription. +33 5 57 43 96 37 Au programme de la soirée :

▶️ Conférence sur l’art et la culture Sud-américaine “Expériences de vie dans le processus créatif”.

▶️ Dégustation de plats sud-américains.

▶️ Concert d’ANGELITA YANEZ “Traversée du continent du Sud au Nord”.

▶️ Soirée dansante animée par DJ Zapata.

Sur inscription. Arthur Miranda

Saint-André-de-Cubzac

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville Saint-André-de-Cubzac