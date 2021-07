Paris Parvis de la Mairie du 19e Paris Rendez-vous électronique – Louis Lacoste Parvis de la Mairie du 19e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rendez-vous électronique – Louis Lacoste Parvis de la Mairie du 19e, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 11 juillet 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Retrouvez sur le parvis de la Mairie les compositions électroniques planantes et rythmées de Louis Lacoste. Le compositeur de musique électronique, Louis Lacoste se produit live sur le parvis de la Mairie du 19e ! Concerts -> Électronique Parvis de la Mairie du 19e Place Armand Carrel Paris 75019

5 – Laumière (300m) 7bis – Bolivar (620m) 48 60 75

Contact :Mairie du 19e https://mairie19.paris.fr/pages/les-concerts-d-hiver-2018-12945 https://fb.me/e/VerXA7Nk https://twitter.com/Paris19e0675069502 contact@lesconcertsdhiver.fr Concerts -> Électronique Étudiants;Ados;Musique;Plein air

Date complète :

2021-07-11T15:30:00+02:00_2021-07-11T17:00:00+02:00

Louis Lacoste

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parvis de la Mairie du 19e Adresse Place Armand Carrel Ville Paris lieuville Parvis de la Mairie du 19e Paris