Haute-Sane Cornot Haute-Saône Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme, en partenariat avec la Société Botanique et Mycologique de Combeaufontaine, organise une sortie botanique et mycologique à Cornot le mercredi 26 octobre à 14h.

Une dégustation de produits locaux vous sera proposée à la fin de la sortie.

Tarifs: 5€ par adulte, 1€ pour les – de 12 ans et gratuit pour les – de 4 ans.

Inscriptions obligatoires auprès de JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42 / 07 89 29 21 74

ou contact@jussey-tourisme.com contact@jussey-tourisme.com +33 3 84 92 21 42 Cornot

