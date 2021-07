Lieffrans Lieffrans Haute-Saône, Lieffrans Rendez-vous du terroir chez Laurent Camus, sylvisculpteur. Lieffrans Lieffrans Catégories d’évènement: Haute-Saône

Lieffrans

Rendez-vous du terroir chez Laurent Camus, sylvisculpteur. Lieffrans, 27 août 2021-27 août 2021, Lieffrans. Rendez-vous du terroir chez Laurent Camus, sylvisculpteur. 2021-08-27 – 2021-08-27

Lieffrans Haute-Saône Lieffrans Vous aimez l’artisanat et êtes gourmand ? Pour vous, rv donc pour une visite chez un sylvisculpteur. Cet artiste parlera de sa passion pour les arbres, fera une démonstration de son savoir-faire. Vous découvrirez ses sculptures réalisées pour la majorité en bois gras de pin sylvestre, mais aussi en bois de cerf. Visite suivie d’un buffet-dégustation aux saveurs locales ( fromage, miel, griottines, …). Rv à 10h chez l’artiste.

Tarif: 5€ ad ; 3.50€ -16 ans ; gratuit – 6 ans Vous aimez l’artisanat et êtes gourmand ? Pour vous, rv donc pour une visite chez un sylvisculpteur. Cet artiste parlera de sa passion pour les arbres, fera une démonstration de son savoir-faire. Vous découvrirez ses sculptures réalisées pour la majorité en bois gras de pin sylvestre, mais aussi en bois de cerf. Visite suivie d’un buffet-dégustation aux saveurs locales ( fromage, miel, griottines, …). Rv à 10h chez l’artiste.

Tarif: 5€ ad ; 3.50€ -16 ans ; gratuit – 6 ans dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Lieffrans Étiquettes évènement : Autres Lieu Lieffrans Adresse Ville Lieffrans lieuville 47.51971#5.97017