2.5 EUR Visite guidée avec guide conférencière, pour découvrir le riche patrimoine pesmois, suivie d’une dégustation de produits locaux – Inscription et départ au 11 grande rue ( Bureau d’information touristique ) par téléphone ou par mail et sur réservation jusqu’à la veille. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc… accompagnés de vin de Pays de Franche Comté !

Possibilité de poursuivre avec la visite des forges à 15 h sur inscription aux deux dates Tel : 06 80 54 56 71 Culture et Animations Pesmoises

tourisme@cc-valdegray.fr +33 3 84 65 18 15 http://www.tourisme-valdegray.com/

