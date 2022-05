Rendez-vous du terroir à Gray Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Gray Haute-Saône Gray 2.5 EUR Visite guidée avec guide conférencière pour découvrir le riche patrimoine graylois (basilique, Hôtel de ville, hôtel Dieu, etc….) suivie d'une dégustation de produits locaux tous les mardis en été (juillet et août) ; Rdv à 10h Espace Mavia ; sur réservation jusqu'à la veille. Visite possible en langues étrangères : anglais allemand, néerlandais. Dégustation Amitchote, Toté, charcuteries traditionnelles, cancoillotte, griottines, etc… accompagnés de vin de Pays de Franche Comté ! tourisme@cc-valde gray.fr +33 3 84 65 18 15 https://www.tourisme-valdegray.com/

