Rendez-vous du projet Cœur du Breil, 7 mai 2022, .

2022-05-07

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non

Un après-midi de rencontre, de partage et d’information sur le projet du cœur de quartier du Breil, pour échanger et en savoir plus sur les transformations des espaces publics et les arrivées d’équipements et de services dans les années à venir. Animations festives et musicales et initiatives associatives rythmeront l’après-midi. En savoir plus sur le projet Cœur du Breil.

adresse1}

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/rendez-vous-du-projet-coeur-du-breil