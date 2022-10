RENDEZ-VOUS DU PARC DE BRIÈRE : PARCOURS ATELIERS D’ÉCRITURE NOS SENS EN ÉMOIS Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

RENDEZ-VOUS DU PARC DE BRIÈRE : PARCOURS ATELIERS D’ÉCRITURE NOS SENS EN ÉMOIS Saint-Lyphard, 19 octobre 2022, Saint-Lyphard. RENDEZ-VOUS DU PARC DE BRIÈRE : PARCOURS ATELIERS D’ÉCRITURE NOS SENS EN ÉMOIS

15 Kerhinet Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique Village de Kerhinet 15 Kerhinet

2022-10-19 – 2022-10-19

Village de Kerhinet 15 Kerhinet

Saint-Lyphard

Loire-Atlantique Saint-Lyphard Muriel Rosset, coach et formatrice installée à Mesquer propose un parcours de 6 ateliers en pleine nature à l’éveil de nos sens, une façon d’aller à la rencontre de soi, des autres et de cet environnement exceptionnel qu’est le Parc naturel régional de Brière. C’est dans l’écrin du village de Kerhinet et dans le cadre des Rendez-vous du Parc, que se tiendront les six rendez-vous tournés autour de l’écriture. observer la beauté de la nature et vous laisser guider par votre imagination

écouter les oiseaux et le vent pour faire écho à la mélodie de vos mots

sentir la vie qui grouille en Brière pour mieux la partager

goûter intérieurement ce temps d’écriture ( et croquer la pomme de Kerhinet !)

se laisser toucher par ce qui résonne en vous

développer votre intuition pour devenir poète en herbe de haïku et/ou écriture automatique. Sur réservation, validation de l’inscription par versement d’un acompte de 30 €, voir site internet Parcours d’écriture « Nos sens en émoi » (weezevent.com) maisonduparc@parc-naturel-briere.fr +33 2 40 91 68 68 http://www.parc-naturel-briere.com/ Village de Kerhinet 15 Kerhinet Saint-Lyphard

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Saint-Lyphard Loire-Atlantique Village de Kerhinet 15 Kerhinet Ville Saint-Lyphard lieuville Village de Kerhinet 15 Kerhinet Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique

RENDEZ-VOUS DU PARC DE BRIÈRE : PARCOURS ATELIERS D’ÉCRITURE NOS SENS EN ÉMOIS Saint-Lyphard 2022-10-19 was last modified: by RENDEZ-VOUS DU PARC DE BRIÈRE : PARCOURS ATELIERS D’ÉCRITURE NOS SENS EN ÉMOIS Saint-Lyphard Saint-Lyphard 19 octobre 2022 15 Kerhinet Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Lyphard

Saint-Lyphard Loire-Atlantique