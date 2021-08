Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Rendez-vous du midi : “Philo au MUDO” Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Rendez-vous du midi : “Philo au MUDO” Beauvais, 10 septembre 2021, Beauvais. Rendez-vous du midi : “Philo au MUDO” 2021-09-10 12:00:00 – 2021-09-10 13:00:00

Le MUDO-Musée de l'Oise vous propose son rendez-vous du midi avec la philosophie autour de l'exposition "Echappées Belles" . Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie, vous invite à partager un autre regard sur l'exposition. Vendredi 10 septembre de 12h à 13h Jauge limitée de 15 personnes. Gratuit Port du masque obligatoire. L'exposition n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Sur réservation au 03 44 10 40 50 et contact.mudo@mudo.oise.fr

