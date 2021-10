Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Rendez-vous du midi / Midi découverte – Peindre l’Histoire Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rendez-vous du midi / Midi découverte – Peindre l’Histoire Musée d’arts de Nantes, 25 novembre 2021, Nantes. 2021-11-25

Horaire : 12:30 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les oeuvres ou écouter un concert. Midi découverte : Peindre l’HistoireL’association Nantes-Histoire et des étudiants de l’université de Nantes proposent l’étude de tableaux qui, à travers les siècles, nous donnent à voir des représentations de l’Histoire. Mais de quelle(s) histoire(s) s’agit-il ? Autour des œuvres suivantes : “Les Cribleuses de blé” de Gustave Courbet (1854) et “La Grande plage à Biarritz” de Jacqueline Marval (1923) Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes