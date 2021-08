Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Rendez-vous du midi / Midi découverte – L’art prend la mouche Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rendez-vous du midi / Midi découverte – L’art prend la mouche Musée d’arts de Nantes, 14 octobre 2021, Nantes. 2021-10-14

Horaire : 12:30 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres ou écouter un concert. Midi découverte : L’art prend la mouche. Les insectes dans les collections du musée Les insectes peints dans les tableaux sont bien plus que d’insolites petits détails. Éléments symboliques, figures fantasmagoriques… ils sont présents dans l’art, de la renaissance à aujourd’hui. À découvrir dans les collections du musée. Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes