Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Rendez-vous du midi / Midi découverte – En tête-à-tête avec la commissaire : “À la mode. L’art de paraître au 18e siècle” Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rendez-vous du midi / Midi découverte – En tête-à-tête avec la commissaire : “À la mode. L’art de paraître au 18e siècle” Musée d’arts de Nantes, 2 décembre 2021, Nantes. 2021-12-02

Horaire : 12:30 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservaiton à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Tous les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres, ou écouter un concert. Thème : En tête-à-tête avec la commissaire de l’exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle Venez découvrir l’exposition temporaire À la mode. L’art de paraître au 18e siècle avec Adeline Collange-Perugi, conservatrice responsable des collections d’art ancien au Musée d’arts de Nantes, et co-commissaire de l’exposition. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html http://www.museedartsdenantes.fr/a-la-mode

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes