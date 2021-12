Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Rendez-vous du midi / Midi croquis Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 12:30 13:30

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Les jeudis, profitez de votre pause déjeuner pour suivre une visite, dessiner devant les œuvres ou écouter un concert. Thème : Les midis croquis : Drapés du 17e siècle Partez à la découverte, crayon en main, des plis et replis, jeux de matière et de textures des drapés représentés dans les peintures des collections du 17e siècle du musée. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

