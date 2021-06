Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy RENDEZ VOUS DU LIVRE SUR LA PLACE – SOPHIE LOUBIERE ET SERGE JONCOUR Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

RENDEZ VOUS DU LIVRE SUR LA PLACE – SOPHIE LOUBIERE ET SERGE JONCOUR Nancy, 15 juin 2021-15 juin 2021, Nancy. RENDEZ VOUS DU LIVRE SUR LA PLACE – SOPHIE LOUBIERE ET SERGE JONCOUR 2021-06-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-15 Salle Raugraff 13bis rue des ponts

Nancy Meurthe-et-Moselle Interview conduite par

Marie-Madeleine Rigopoulos

Commissaire générale du Livre sur la Place D’octobre 2020 à juin 2021, la Bibliothèque Stanislas accueillait l’auteure Sophie Loubière en résidence.

Pour clore en beauté cette série d’ateliers d’écritures, rencontres et lectures dans la ville qui l’a vue grandir, Sophie Loubière (« De cendres et de larmes », Fleuve Noir) a choisi d’échanger avec l’écrivain Serge Joncour, lauréat du prix Femina 2020 pour « Nature Humaine », Flammarion.

Tous deux lauréats du Prix Landerneau, ces virtuoses excellent lorsqu’il s’agit d’explorer l’abîme d’âmes humaines en péril face à un monde qui leur échappe. .

