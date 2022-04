Rendez-vous du comté Échevannes Échevannes Catégories d’évènement: Doubs

Échevannes Doubs Échevannes La fromagerie ouvre ses portes pour les rendez-vous du Comté!

Au programme : Accueil à partir de 10:00, à partir de 10:30, visite guidée de la fromagerie ainsi que la station d’épuration commune avec le village, animations toute la journée, restauration et buvette.

