Parc Thermal (repli Salle d'accueil en cas de pluie) – Cransac-Les-Thermes – De 10h à 19h Un rendez-vous privilégié pour trouver des informations susceptibles de changer les habitudes de vie, mais aussi des conseils pratiques auprès de professionnels. Au programme, des séances découvertes de médecines douces, des ateliers, des initiations, des démonstrations, des conférences, la vente de produits bio et naturels… Les Orteils au Soleil offriront aux visiteurs un programme d'animations destiné aux familles et aux enfants : baby-foot humain, tournoi dobble, balades à poneys, espace lectures, tournoi Fifa et Fotnite, maquillage artistique, ludothèque… Mairie de Cransac, Office de Tourisme et du Thermalisme, Orteils au Soleil 05 65 63 06 80 ou 05 65 63 48 85

