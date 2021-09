Lille Lille Lille, Nord Rendez-vous du 1er au 11 octobre pour les 30 ans de la Fête de la science Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Rendez-vous du 1er au 11 octobre pour les 30 ans de la Fête de la science Lille, 1 octobre 2021, Lille. Rendez-vous du 1er au 11 octobre pour les 30 ans de la Fête de la science

Lille, le vendredi 1 octobre à 09:00

Du 1er au 11 octobre 2021, la 30ème Fête de la science propose cette année de nombreux événements à Lille et alentour. Spectacles, visites, conférences-débat, expositions, ateliers…

gratuit – certains événements sur réservation

Pendant une semaine, retrouvez les événements Fête de la science à Lille et alentour Lille Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Lille Adresse Lille Ville Lille lieuville Lille Lille