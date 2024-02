RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE AU CHÂTEAU DE CASTRIES Castries, jeudi 22 février 2024.

RENDEZ-VOUS D’HISTOIRE AU CHÂTEAU DE CASTRIES Castries Hérault

La seconde saison des Rendez-vous d’Histoire au château de Castries démarre le 22 février à 18h30 avec une conférence de l’historien Stéphane Durand autour des états du Languedoc

Les états de Languedoc sous la monarchie absolue une assemblée au service des habitants de la province ?

Au temps de la monarchie absolue, certaines provinces étaient dotées d’une assemblée politique représentant les habitants dans le dialogue que le roi nouait avec ses sujets. Le Languedoc était l’une d’elle. Il s’agissait en quelque sorte d’une préfiguration des conseils régionaux du XXIe siècle. Toutefois, la pression exercée par le pouvoir royal sur cette assemblée et la diversité des intérêts qu’elle pouvait défendre amène à s’interroger sur sa réelle capacité à servir les habitants de la province. L’exemple historique des états de Languedoc aux XVIIe et XVIII siècles aide ainsi à réfléchir aux difficultés du rôle d’une assemblée politique constituée à l’échelle régionale, intermédiaire entre les habitants et le pouvoir central. »

Stéphane Durand est professeur d’histoire moderne à l’université d’Avignon après avoir enseigné à celle de Montpellier. Il a co-écrit l’ouvrage collectif Des états dans l’Etat. Les états de Languedoc de la Fronde à la Révolution (2014). Ses recherches portent sur l’histoire des politiques publiques et, en particulier, sur l’histoire de l’aménagement du territoire.

Sur réservation entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 18:30:00

fin : 2024-02-22 20:30:00

Rue du Château

Castries 34160 Hérault Occitanie culture@castries.fr

