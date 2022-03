Rendez-Vous d’Exception autour de la lithographie Musée Cognacq-Jay, 1 avril 2022, Paris.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le musée Cognacq-Jay organise un rendez-vous exceptionnel autour de la technique de la lithographie dans le cadre de son exposition « Boilly. Chroniques parisiennes » et avec la participation de Christian Bramsen, directeur de l’atelier Clot et maître lithographe.

Au début du XIXe siècle, Louis-Léopold Boilly fut le premier artiste français à utiliser cette technique d’impression sur pierre inventée en Allemagne quelques années plus tôt. Une visite guidée de l’exposition permettra ainsi de découvrir la première œuvre imprimée par Boilly ainsi qu’une vingtaine de lithographies réalisées d’après des dessins de l’artiste.La deuxième partie de ce rendez-vous invitera à une rencontre privilégiée avec Christian Bramsen, maître lithographe, à l’atelier Clot qu’il dirige rue du Temple. L’atelier tient son nom d’Auguste Clot, fondateur du plus ancien atelier de lithographie originale de Paris. A partir de la fin du XIXe siècle sortiront de ses presses des chefs-d’œuvre de la lithographie en couleurs sous la signature de Degas, Cézanne, Bonnard, Signac ou encore Rodin, et plus tard de Matisse, Guillaumin ou Foujita. L’atelier possède aujourd’hui un espace d’édition et d’exposition de ses estampes. Christian Bramsen, son directeur, organise également des expositions en France et à l’étranger.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

