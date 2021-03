Rendez-vous d’exception au Chêne vert – JEMA 2021, 6 avril 2021-6 avril 2021, Boisset-et-GaujacBoisset-et-Gaujac.

Rendez-vous d’exception au Chêne vert – JEMA 2021 2021-04-06 – 2021-04-06

Boisset-et-Gaujac Gard Boisset-et-Gaujac Gard

Boisset-et-Gaujac

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2010 et porteuse du titre Artisan d’Art délivré par la CMA du Gard en 2017, la poterie le Chêne Vert crée et fabrique à l’ancienne les célèbres Vases d’Anduze, jarres provençales, objets de décoration et pots contemporains. Le tournage à la corde est l’une des spécialités de cet atelier. Cette technique, très ancienne, est utilisée pour des réalisations exceptionnelles de très grandes pièces. La poterie vous propose d’entrer dans ses coulisses et de découvrir les différentes facettes du métier de potier.Infos Pratiques : -Visite Gratuite-Sur Réservation (12 Personnes Max)-04 66 52 32 15 ou contact@cevennes-tourisme.fr

contact@cevennes-tourisme.pro +33 4 66 52 32 15

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en 2010 et porteuse du titre Artisan d’Art délivré par la CMA du Gard en 2017, la poterie le Chêne Vert crée et fabrique à l’ancienne les célèbres Vases d’Anduze, jarres provençales, objets de décoration et pots contemporains. Le tournage à la corde est l’une des spécialités de cet atelier. Cette technique, très ancienne, est utilisée pour des réalisations exceptionnelles de très grandes pièces. La poterie vous propose d’entrer dans ses coulisses et de découvrir les différentes facettes du métier de potier.Infos Pratiques : -Visite Gratuite-Sur Réservation (12 Personnes Max)-04 66 52 32 15 ou contact@cevennes-tourisme.fr

Droits gérés