La Poterie d’Anduze, les Enfants de Boisset est une entreprise familiale qui transmet son savoir-faire de génération en génération depuis 1610. Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2006, la poterie continue à perpétuer la tradition et propose le Vase d’Anduze dans sa couleur originelle : « le jaspé », aux reflets miel, vert et brun. Les poteries des Enfants de Boisset sont fabriquées à partir de la terre extraite de la carrière familiale située derrière la manufacture. La poterie vous invite à travers une visite commentée de ses ateliers à découvrir le procédé de fabrication d’un Vase d’Anduze, de la préparation de la terre jusqu’au moment magique de la sortie du four. Infos Pratiques :-Visite Gratuite-Sur Réservation (12 pers. MAX)-Reservation au 04 66 52 32 15 ou contact@cevennes-tourisme.fr

contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 52 32 15

