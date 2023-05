Balade architecturale dans Chamonix Rendez-vous devant l’office de tourisme de Chamonix, 2 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Chamonix témoin d’une variété architecturale étonnante. Sur réservation par mail ou par téléphone..

2023-08-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-02 12:00:00. EUR.

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Chamonix place du triangle de l’amitié

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chamonix is a witness of an amazing architectural variety. On reservation by mail or by phone.

Chamonix cuenta con una asombrosa variedad arquitectónica. Reservas por correo electrónico o teléfono.

Chamonix als Zeuge einer erstaunlichen architektonischen Vielfalt. Auf Reservierung per E-Mail oder Telefon.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc