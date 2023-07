Déambulation | Tous les garçons et les filles… de Cugnaux et d’ailleurs Rendez-vous devant l’espace mosaïque, 8 juillet 2023, .

Samedi 8 juillet, 02h00 Rendez-vous devant l'espace mosaïque

« Tous les garçons et les filles… » est un projet photo, vidéo, graphique et web, conçu et coordonné par « Le Petit Cowboy » pour parler du sexisme, du genre, des inégalités mais aussi de tout ce qui nous relie, nous réunit.

À Cugnaux, c’est six mois de travail en lien avec les habitants de la commune, mêlant toutes les générations qui a donné lieu à un clip vidéo « Ego Egaux », une collecte de photographies et de paroles sur la question du genre, l’installation d’une « boite jaune » immersive, et nombreux échanges et débats !

Et si on finissait en beauté ?

Venez découvrir la concrétisation de ce projet à travers un parcours qui ira du quartier du Vivier Maçon au Quai des arts, en passant par la place de la République !

Rendez-vous à l’Espace Mosaïque, avec le Petit Cowboy et les participants à l’aventure le samedi 8 juillet à 16h pour un moment festif et convivial, au cours duquel vous pourrez découvrir des photos et des témoignages de vos voisins, vos familles, vos collègues… et d’autres surprises !

