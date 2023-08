Festival des arts de la rue Encore les beaux jours Rendez-vous devant l’Ecole normale supérieure Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Festival des arts de la rue Encore les beaux jours Rendez-vous devant l’Ecole normale supérieure Gif-sur-Yvette, 16 septembre 2023, Gif-sur-Yvette. Festival des arts de la rue Encore les beaux jours Samedi 16 septembre, 14h30, 17h30 Rendez-vous devant l’Ecole normale supérieure Sur réservation Organisé par l’Agglo Paris-Saclay, et coordonné par l’association Animakt, le festival des arts de la rue « Encore Les Beaux Jours », rayonne sur tout le territoire Paris-Saclay depuis 2017. Corrélé aux Journées du patrimoine, le festival « Encore les beaux jours » invite les habitants à la balade, à naviguer d’une ville à l’autre, pour découvrir des spectacles et des lieux étonnants avec une programmation axée sur la découverte de lieux insolites et patrimoniaux. Spectacle « Follow me » par la Compagnie Be Flat Cirque/Parkour À la découverte de l’ENS. Lorsque l’École normale supérieure se transforme en scène, les façades des bâtiments se font décors, les passerelles, escaliers, jardins deviennent des agrès de cirque… Durant ce voyage à travers les différents espaces de l’ENS, le duo d’acrobates urbains s’emparera des lieux comme d’un vaste terrain de jeu et emmènera les « followers » dans des situations étonnantes. Pour une expérience optimale, pensez à bien éteindre vos smartphones et à serrer vos lacets. C’est parti pour une visite surprenante ! Durée 60 minutes Tout Public à partir de 6 ans.

Spectacle en déambulation. Organisé en partenariat avec La Scène de recherche de l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay. Programme complet sur paris-saclay.com Rendez-vous devant l’Ecole normale supérieure 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 48 71 01 »}, {« type »: « email », « value »: « elbj@animakt.fr »}] [{« link »: « http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html »}] Rendez-vous devant l’Ecole Normale Supérieure à Gif-sur-Yvette 4 Av. des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 Communauté d’agglomération Paris-Saclay Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Rendez-vous devant l'Ecole normale supérieure Adresse 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville Rendez-vous devant l'Ecole normale supérieure Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.712586;2.164824

Rendez-vous devant l'Ecole normale supérieure Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/