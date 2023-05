Visite guidée des villages des Tines, des Bois et des Praz Rendez-vous devant la gare SNCF des Tines, 4 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Blade très agréable qui nous emmène par les anciens chemins de traverse à la découverte de trois hameaux témoins de la vie et de l’habitat d’autrefois..

2023-08-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-04 12:30:00. EUR.

Rendez-vous devant la gare SNCF des Tines

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A very pleasant journey that takes us along the old paths to discover three hamlets that are witnesses of the life and habitat of the past.

Un viaje muy agradable que nos lleva por los antiguos caminos de ronda para descubrir tres aldeas que dan testimonio de la vida y el hábitat de antaño.

Sehr angenehmer Blade, der uns auf alten Trampelpfaden zu drei Weilern führt, die vom Leben und Wohnen in früheren Zeiten zeugen.

