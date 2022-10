Rendez-vous des vignerons bio d’Alsace (19e édition) Orschwihr Orschwihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orschwihr

Rendez-vous des vignerons bio d'Alsace (19e édition)

Parvis de l'église Saint-Nicolas Orschwihr

Parvis de l’église Saint-Nicolas Orschwihr Haut-Rhin Office de tourisme de Guebwiller et sa région

2022-10-16 10:00:00 – 2022-10-16 18:00:00

Haut-Rhin Orschwihr EUR Venez découvrir ou redécouvrir la diversité de vins bio d’Alsace au cœur d’Orschwihr, village situé entre vignoble et collines sèches.. AU PROGRAMME : 6 ESCALES DE DEGUSTATIONS LIBRES :

– Vins de terroir, Vins de cépage, Grands crus, Vins natures et originaux, Crémants et Pinots noirs. – Plus de 80 vins bio d’Alsace seront présentés 5 ATELIERS DE DEGUSTATIONS (sur inscription) : – 11h30 et 13h30 : Le riesling accompagné de comté bio – David Lefèbvre (Participation de 5 euros) – 12h et 14h : Le Pinot noir au fil des terroirs avec différentes maturations de viande -David Lefèbvre (Participation de 5 euros) – 15h : Accord vins et fromages bio de la fromagerie Saint Nicolas – Jacques Quesnot (Participation de 5 euros) 2 BALADES COMMENTÉES DANS LES VIGNES : – 10h : Montée sur la colline du Bollenberg avec Hubert Ott, président de l’association Rouffach Incitation Nature et Claudia Caridi du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges pour la lecture du paysage et une découverte du site Natura 2000 – 14h : Mini transhumance avec les brebis de la Fermede Kikou et Claudia Caridi sur la colline du Bollenberg 2 ATELIERS MUSIQUE ET VINS (sur inscription) – 16h et 17 h : Dégustations de 5 vins accompagnés d’un air de violon choisi et joué par Vincent Mornas (participation de 7 euros) RESTAURATION : – Frenchy’s Kitchen +33 6 41 56 94 56 Orschwihr

