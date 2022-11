Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé”

2022-12-07 09:45:00 – 2022-12-07 Livres à toucher, livres aux illustrations colorées, comptines, jeux de doigts, il y aura de quoi stimuler la curiosité de votre tout-petit et l’amuser. Il pourra partir à la découverte de ces livres et faire de nouvelles expériences.



Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !

Pour les 0-3 ans. Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque d’Entressen. +33 4 42 11 28 40 dernière mise à jour : 2022-11-09 par

