Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” Médiathèque Istres, samedi 30 mars 2024.

Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” Médiathèque Istres Bouches-du-Rhône

Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque d’Entressen.Familles

Livres à toucher, livres aux illustrations colorées, comptines, jeux de doigts, il y aura de quoi stimuler la curiosité de votre tout-petit et l’amuser. Il pourra partir à la découverte de ces livres et faire de nouvelles expériences.



Un moment de plaisir et d’éveil à partager avec votre bébé !

Pour les 0-3 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30

Médiathèque CEC Les Heures Claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” Istres a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme d’Istres