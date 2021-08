Rendez-vous des savoir-faire Kutzenhausen, 15 août 2021, Kutzenhausen.

Rendez-vous des savoir-faire 2021-08-15 11:00:00 – 2021-08-15 18:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen

EUR Au cours d’une journée, profitez de multiples démonstrations en lien avec l’artisanat et les savoir-faire tels qu’un atelier de mécanique, des sculptures en bois à la tronçonneuse, une fabrication de nichoir ou encore la réalisation de paniers en osier. Les adeptes des arts du fil et du tissu pourront assister à une séance de broderie et tricot. Enfin, les petits et grands pourront découvrir un atelier de pressage d’huile de noix ou de colza, une démonstration de traite puis de barattage de beurre avec dégustation.

Visite guidée de la Maison rurale à 15h et exposition de voitures miniatures.

Restauration sur place.

Tout au long de la journée, démonstrations de savoir-faire liées à la mécanique, au bois, aux fils et tissus ainsi qu’à la gastronomie. Visite guidée de la Maison Rurale. Exposition de voitures miniatures. Restauration sur place et repas spécial à midi.

+33 3 88 80 53 00

