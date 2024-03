Rendez-vous des Saveurs Bio & des Savoir-faire Marché bio de Dole Cours St Mauris Dole, jeudi 28 novembre 2024.

Rendez-vous des Saveurs Bio & des Savoir-faire Marché bio de Dole Cours St Mauris Dole Jura

L’association « Rendez vous des saveurs bio et des savoir faire » vous propose un marché de producteurs locaux et d’artisanat. Les produits proposés sont issus d’une agriculture respectueuse de l’homme et de son environnement. RDV tous les jeudis à partir de 16H00 en basse saison. .

Début : 2024-11-28 16:30:00

fin : 2024-11-28 19:30:00

Cours St Mauris Cours Saint Mauris

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté sbsf39@gmail.com

