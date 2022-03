Rendez-vous des producteurs et artisans locaux au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Rendez-vous des producteurs et artisans locaux au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan, 16 mars 2022, Saint-Lary-Soulan. Rendez-vous des producteurs et artisans locaux au Pla d’Adet SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

2022-03-16 10:00:00 – 2022-03-16 19:00:00 SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Pla d’Adet

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées organisé par l’Asso du Pla.

Pla d’Adet, Parking Edelweiss 10h à 19h +33 5 62 39 50 81 SAINT LARY PLA D’ADET Parking Edelweiss Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT LARY PLA D'ADET Parking Edelweiss Pla d'Adet Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT LARY PLA D'ADET Parking Edelweiss Pla d'Adet Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Rendez-vous des producteurs et artisans locaux au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 2022-03-16 was last modified: by Rendez-vous des producteurs et artisans locaux au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 16 mars 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées