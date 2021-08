Villamblard Château de Barièrre Dordogne, Villamblard Rendez vous des Producteurs de Terroir Château de Barièrre Villamblard Catégories d’évènement: Dordogne

Villamblard

Rendez vous des Producteurs de Terroir Château de Barièrre, 12 août 2021, Villamblard. Rendez vous des Producteurs de Terroir

Château de Barièrre, le jeudi 12 août à 18:00

Dans un cadre agréable, dans la cour du château ou sous la Halle au coeur du village de Villamblard, venez faire vos emplettes et découvrir les producteurs locaux d’huile de noix, biscuit, jus de pomme, bière, charcuterie, foie gras,…… Entre amis ou en famille participez également à l’exposition interactive « jardiner au naturel » pour tester vos connaissance ou découvrir le jardin sous un autre angle. Evenement gratuit OUVERT A TOUS. Soyez les bienvenus

entrée libre

marché de producteurs et exposition interactive « jardiner au naturel » Château de Barièrre Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Villamblard Autres Lieu Château de Barièrre Adresse Avenue Edouard Dupuy Ville Villamblard lieuville Château de Barièrre Villamblard