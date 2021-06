Villamblard Château de Barièrre Dordogne, Villamblard Rendez-vous des producteurs Château de Barièrre Villamblard Catégories d’évènement: Dordogne

Villamblard

Rendez-vous des producteurs Château de Barièrre, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villamblard. Rendez-vous des producteurs

Château de Barièrre, le jeudi 15 juillet à 18:00

. Pour une activité ouverte à tous et une sortie en famille : choisissez les rendez-vous des producteurs ! Au coeur du village de Villamblard, partez à la rencontre des producteurs locaux dans une ambiance conviviale. Vous y trouverez divers produits du terroir, tels que : huile de noix, plantes aromatiques, miel, jus de pommes, foie gras, pain, légumes, soupes et tisanes, spiruline, épices, bière*… Rendez-vous au château de Villamblard et sous les halles, les jeudis 15 juillet et 12 août 2021, de 18h à 21h. L’entrée est gratuite. Soyez les bienvenus ! Nous vous accueillerons dans le respect des gestes barrières. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Gratuit

Venez découvrir vos producteurs locaux Château de Barièrre Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Villamblard Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Barièrre Adresse Avenue Edouard Dupuy Ville Villamblard lieuville Château de Barièrre Villamblard