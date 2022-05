Rendez-vous des petits curieux : « Sophro-conte » Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Rendez-vous des petits curieux : « Sophro-conte » Médiathèque CEC Les Heures Claires Istres

2022-07-16 15:00:00 – 2022-07-16 17:00:00

2022-07-16 15:00:00 – 2022-07-16 17:00:00 Médiathèque CEC Les Heures Claires

Istres Bouches-du-Rhône Sur inscription 04 42 11 24 62 Atelier parents/enfants avec dont le thème est lié à la parentalité, avec la sophrologue Virginie Loretto Terrier.

Échanger, jouer, créer une histoire tout en faisant de la sophrologie.

Sur inscription 04 42 11 24 62

