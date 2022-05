Rendez-vous des petits curieux : Jeux musicaux

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 À partir de 8 ans.

Sur inscription 04 42 11 24 62 Voilà un rendez-vous qui va swinguer pour préparer la Fête de la musique ! Nous allons tester nos connaissances musicales, fredonner et découvrir les percussions corporelles. Qui a dit qu’il ne fallait pas faire de bruit à la médiathèque ? À partir de 8 ans.

Sur inscription 04 42 11 24 62

