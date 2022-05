Rendez-vous des petits curieux : « Harry Potter’s day »

Rendez-vous des petits curieux : « Harry Potter’s day » , 25 juin 2022, . Rendez-vous des petits curieux : « Harry Potter’s day »

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 17:00:00 Sur inscription 04 42 11 24 62 Tu n’as toujours pas reçu ta lettre pour Poudlard ? Enfourche ton balai, bois une coupe de polynectar et viens donc incarner un petit sorcier, le temps d’un après-midi dans ta médiathèque. Choixpeau, baguette magique et sortilèges seront au rendez-vous ! Sur inscription 04 42 11 24 62 dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville