Villé Villé Bas-Rhin, Villé Rendez-vous des petits : à la volette Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Rendez-vous des petits : à la volette Villé, 8 septembre 2021, Villé. Rendez-vous des petits : à la volette 2021-09-08 – 2021-09-08

Villé Bas-Rhin Caroline ou Sandra racontent de belles histoires avec, selon l’inspiration, des kamishibaïs, des supports en tissu, ou des instruments … A partir de 3 ans. Caroline ou Sandra racontent de belles histoires avec, selon l’inspiration, des kamishibaïs, des supports en tissu, ou des instruments … A partir de 3 ans. dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse Ville Villé lieuville 48.33755#7.28891