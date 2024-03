Rendez-vous des lecteurs Bibliothèque Le pouliguen, samedi 6 avril 2024.

Rendez-vous des lecteurs Venez présenter vos derniers coups de cœur (romans, BD, films, séries…), ou juste prendre des idées, autour d’un thé ou d’un café. Pour participer, une inscription préalable auprès de la bibliothè… Samedi 6 avril, 11h00 Bibliothèque Public

Venez présenter vos derniers coups de cœur (romans, BD, films, séries…), ou juste prendre des idées, autour d’un thé ou d’un café. Pour participer, une inscription préalable auprès de la bibliothèque est indispensable.

lle peut s’effectuer par téléphone au 02 40 62 31 38 ou au 07 76 78 70 91 ou par mail à l’adresse suivante : bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr.

Gratuit

Bibliothèque 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE JEUNESSE