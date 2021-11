Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Rendez vous des histoires Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Rendez vous des histoires Médiathèque des Chartreux, 26 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux. Rendez vous des histoires

Médiathèque des Chartreux, le mercredi 26 janvier 2022 à 10:30

Dès 2 ans. La sélection des lectures est renouvelée chaque semaine par les bibliothécaires. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Sur inscription : à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Histoires à savourer pour les petites oreilles ! Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T10:30:00 2022-01-26T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque des Chartreux Adresse 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux