Clermont Haute-Savoie Clermont EUR Au fil d’une balade contée sur le site autour des deux châteaux (Renaissance et médiéval), découvrez l’histoire du Zougoulougoubamba et participez au réveil de la nature. Après l’animation, parcourez librement le château Renaissance. billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr +33 4 50 33 50 33 http://www.hautesavoiexperience.fr/ Chef lieu Château de Clermont Clermont

