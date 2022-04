Rendez-vous des familles Maison Salvan Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Rendez-vous des familles Maison Salvan, 21 mai 2022, Labège. Rendez-vous des familles

Maison Salvan, le samedi 21 mai à 10:30

Élodie Vidotto, chargée des projets de médiation de la Maison Salvan, propose un moment à vivre en famille au plus près des oeuvres de l’artiste Jan Kopp. Ce rendez-vous, un par exposition, permet aux parents et à leur(s) enfant(s) de partager un moment de complicité. L’atelier s’installe au milieu de l’exposition comme un espace de convivialité propice à la rencontre et à la créativité !

Gratuit sur inscription. Pour les familles, enfant accompagné à partir de 7 ans

Une découverte des oeuvres par un atelier de pratique artistique Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:30:00 2022-05-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Maison Salvan Adresse 1 rue de l'Ancien Château, Labège Ville Labège lieuville Maison Salvan Labège Departement Haute-Garonne

Maison Salvan Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Rendez-vous des familles Maison Salvan 2022-05-21 was last modified: by Rendez-vous des familles Maison Salvan Maison Salvan 21 mai 2022 Labège Maison Salvan Labège

Labège Haute-Garonne