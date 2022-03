Rendez-vous des Experts, une avocate explique la notion de discrimination à caractère racial et antisémite En ligne, 24 mars 2022, La Rochelle.

La commission Education de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme organise « Les rendez-vous des Experts », lors duquel un invité expert vient éclairer une thématique dans le cadre d’un webinaire d’une heure trente. Le 24 mars 2022, Galina ELBAZ, avocate au barreau de Paris et Présidente de la commission Lutte contre les discriminations et aide aux victimes de la LICRA sera notre experte sur le sujet des discriminations à caractère racial et antisémite. Qu’est-ce qu’une discrimination ? Qu’est-ce que nous devons transmettre aux plus jeunes pour lutter contre ? Tous les aspects de la discrimination raciale et antisémite seront abordés, de leurs causes jusqu’aux conséquences. Animée par Bernard RAVET et Hélène BOUNIOL, le Président et la Vice-Présidente de la Commission Réseau Licra Education, cette rencontre se décompose en deux temps : un exposé de l’invité expert de 45 minutes sur le thème du webinaire, suivi d’un échange de la même durée, avec les participants qui posent leurs questions uniquement par écrit. Venez suivre avec nous ce webinaire qui sera retranscrit en direct sur Facebook ! Pour plus d’information, consulter la page [https://www.licra.org/le-rdv-des-experts-une-avocate-explique-la-notion-de-discriminations-a-caractere-racial-et-antisemite-24-mars-a-19h30](https://www.licra.org/le-rdv-des-experts-une-avocate-explique-la-notion-de-discriminations-a-caractere-racial-et-antisemite-24-mars-a-19h30)

Entrée libre

Maître Galina ELBAZ, avocate spécialisée dans la défense des personnes discriminées, abordera avec nous l’essentialisation, les stéréotypes, les préjugés … qui conduisent aux discriminations.

En ligne Sur zoom La Rochelle Tasdon Charente-Maritime



