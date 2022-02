Rendez-vous des écrivains 2022 Palais des Congrès Atlantia 44500 La baule, 19 mars 2022, La baule.

**LES INVITÉS 1. JEAN-LUC BARRÉ ** Éditeur – il dirige aujourd’hui les éditions Bouquins – et journaliste, Jean-Luc Barré est né le 9 février 1957. Écrivain, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, dont des biographies de Philippe Berthelot, Jacques et Raïssa Maritain, Dominique de Roux et François Mauriac. Il a participé à l’écriture des Mémoires de Jacques Chirac, sur lequel il a aussi écrit un livre, _Chirac confidentiel._ Ses deux romans, _Pervers_ (Grasset, 2018) et _Le corps d’origine_ (prix Nice-Baie-des-Anges 2021) montrent sa connaissance intime des milieux littéraires et politiques contemporains. **2. BERTRAND BURGALAT** Bertrand Burgalat est un producteur, musicien, compositeur, arrangeur et chanteur français né le 19 juillet 1963 à Bastia. Il a travaillé sur près de 200 disques, composé pour Marc Lavoine, arrangé Supergrass, remixé Depeche Mode. Au cinéma, il a signé les musiques de films de Valérie Lemercier et d’Eva Ionesco. Interprète, il a publié dix albums sous son nom, dont le dernier tout récemment, _Rêve capital._ Bertrand Burgalat viendra aussi parler de son livre, _Diabétiquement vôtre_ (Calmann-Lévy, prix Philips du livre Santé & Bien-être) et de son association Diabète et Méchant. **3. JEAN-LUC COATALEM** Jean-Luc Coatalem est un écrivain et journaliste né à Paris le 13 septembre 1959. Dans les bagages d’un père officier, il a connu, au gré des diverses affectations, une enfance en Polynésie et une adolescence à Madagascar, longs séjours qui lui ont donné le goût de l’ailleurs et, plus tard, une boulimie de voyages et de reportages. Romancier, nouvelliste et essayiste, cet écrivain-voyageur a par la suite publié des récits bourlingueurs, des romans drolatiques et a co-signé deux albums avec le dessinateur Loustal. Mais il s’est fait surtout connaître par son essai très personnel sur Paul Gauguin, “Je suis dans les mers du Sud” (Grasset, 2001), qui a obtenu le Prix Amerigo Vespucci 2001, le prix des Deux Magots 2002 et a été traduit en plusieurs langues. Il reçoit le Prix Roger Nimier en 2012 pour “Le Gouverneur d’Antipodia” (Le Dilettante). Avec “Mes pas vont ailleurs” (Stock, 2017), essai voyageur consacré à l’écrivain Victor Segalen, mort dans des circonstances étranges en forêt du Huelgoat, il a obtenu le Prix de la Langue française et le Prix Femina essais. Il vient de publier au Dilettante _Le Grand Jabadao,_ « une comédie armoricaine ». **4. LOUIS-HENRI DE LA ROCHEFOUCAULD** Louis-Henri de La Rochefoucauld est un écrivain français et un chroniqueur musical et littéraire pour les magazines _GQ, Technikart, Schnock_ et _Lire._ Il est né le 2 mars 1985 à Paris. Titulaire d’une licence de philosophie de la Sorbonne, il a fait pendant trois ans des chroniques de livre à “Paris-Match”. Entré en littérature en 2010, avec “Les Vies Lewis” (Léo Scheer), il est notamment l’auteur de _La Révolution française_ et _Gaudriole au Golgotha_ (Gallimard), _Le Club des vieux garçons_ (Stock) et _Châteaux de sable_ (Robert Laffont) pour lequel il vient d’obtenir le 89ème prix des Deux Magots. **5. XAVIER DE MOULINS** Né le 5 juillet 1971, Xavier de Moulins est écrivain et journaliste. Il présent sur M6 le _19 :45_ et _66 minutes._ Il a déjà publié chez Flammarion _Le petit chat_ (prix Trente millions d’amis) et _Mon garçon._ Son nouveau roman, _Toutes les familles se ressemblent_ (sortie : 2 mars) est l’histoire d’un homme qui perd tout, sa femme, son travail, son identité… et qui cherche des réponses dans les silences de sa famille. « La famille est d’abord le berceau de notre intimité, puis son tombeau. Il convient de la préserver pour s’en préserver. C’est la moindre des choses. Une famille ne peut pas tout entendre. » **6. ERIC NAULLEAU** Passionné par la littérature, Eric Naulleau est un personnage incontournable de la vie médiatique culturelle. Il est à la fois traducteur, essayiste, éditeur, critique littéraire, animateur de télévision et chroniqueur radio. Si ces premiers pas dans le monde de la télé le conduisent à être chroniqueur dans l’émission de Paris Première « Ça balance à Paris », c’est sur France 2 que le grand public le découvre dans l’émission « On n’est pas couché » de Laurent Ruquier. Eric Naulleau a rejoint depuis Paris Première et C8. Un homme, Serge, et une femme, Délania, en Bulgarie, traqués par la mafia locale : un road trip vertigineux, qui tient en haleine le lecteur dans l’attente de la tragédie à venir. Naulleau c’est une écriture à la Simenon. C’est une ambiance, un style, un mystère. _Ruse_ hypnose. _Ruse_ est avant tout une histoire d’amour, mais _Ruse_ est aussi un polar. _Ruse_, enfin, est une variation lumineuse du célèbre épisode mythologique d’Orphée et Eurydice. **7. MICHEL ONFRAY, INVITÉ D’HONNEUR** Né le 1er janvier 1959 à Argentan Michel Onfray, auteur de plus d’une centaine d’ouvrages, est le philosophe français le plus lu et le plus traduit dans le monde. Il est le défenseur d’une philosophie athée, hédoniste, matérialiste et libertaire. À La Baule, il présentera notamment les deux premiers volumes de _La Neuf des fous, des nouvelles du Bas-Empire_ (Bouquins), journal 2020 et 2021 voltairien, tenu au jour le jour, d’une civilisation judéo-chrétienne que Michel Onfray voit en phase terminale. « On y trouve tous les délires de notre fin de millénaire wokiste désireux de faire du passé table rase. » Le samedi 19 mars 2022 à 18h00, il présentera _La gauche réfractaire_ (etc …) **_Pour assister à cette séance, inscription obligatoire, uniquement pour le samedi 19 mars, sur le site_ [_www.lesrendezvousdelabaule.com_](http://www.lesrendezvousdelabaule.com)** **8. JEAN-MARIE PÉRIER** Né le 1er février 1940, Jean-Marie Périer est photographe et cinéaste. « D’un simple déclic, dit de lui Patrick Modiano, par une simple intuition, Jean-Marie Périer a fixé le rêve pour toujours… » Périer a aussi publié quelques livres de souvenirs et de chroniques. Nous l’avions reçu en avril 2004 pour _Le temps d’apprendre à vivre_ (XO) Dans _Chroniques d’un dilettante_ (Calmann-Lévy), Jean-Marie Périer raconte « comment les gens qu’il a croisés restent les seules joies qui valaient vraiment la peine. Sautant joyeusement d’une vie à l’autre, en voulant être partout, je me suis un peu retrouvé nulle part, mais quelle importance ? Une chose est certaine, ça valait la peine d’être vécu. » **Et son livre vaut la peine d’être lu.** **9. KARINE REYSSET** Née le 29 janvier 1974, Karine Reysset a écrit plusieurs romans, dont _L’Inattendue_ (Le Rouergue, 2003), _Les Yeux au ciel_ (L’Olivier, 2011), _La fille sur la photo_ et _L’Étincelle_ (Flammarion 2017 et 2019) Avec _Trois mois et un jour_ (Flammarion), elle délaisse la fiction pour un récit intime qu’elle porte en elle depuis longtemps. « J’avais sept ans lorsque j’ai perdu un petit frère de la mort subite du nourrisson. Loïc avant trois mois et un jour. Sa présence, si éphémère fût-elle, a imprégné toute ma vie. » En écho à d’autres livres sur le deuil, elle explore la douleur de la perte. **10. MARIE ROBERT** Née le 30 décembre 1985, Marie Robert enseigne les lettres et la philosophie. Ses livres où elle exerce la philosophie à travers des situations du quotidien, sont traduits dans quinze pays. Depuis ses deux premiers succès, _Kant tu ne sais plus quoi faire…_ et _Descartes pour les jours de doute,_ elle anime un podcast et une page Instagram, tous les deux très suivis, intitulés _Philosophy is Sexy._ En 2020, elle publie son premier roman, _Le Voyage de Pénélope_ (Flammarion) **Parmi les événements :** **- Exposition Patrick Gérard**. Depuis dix ans, Patrick Gérard n’a pas manqué un seul Rendez-vous des écrivains et vous présente quelques-unes de ses meilleures photos. Les tables rondes seront animées par : **ALEXANDRE FILLON** Lauréat du prestigieux prix Hennessy 2009, il est un des meilleurs connaisseurs du milieu littéraire. Il travaille notamment pour _Le Figaro littéraire, Les Échos, Sud-Ouest Dimanche._ **STÉPHANE HOFFMANN** Romancier, chroniqueur au _Figaro Magazine,_ directeur de _La Baule Privilège_, éditeur de _La Revue des Rendez-vous de La Baule,_ il anime depuis 2003 « Les Rendez-vous de La Baule » et, depuis 2011, « Le Rendez-vous des écrivains ». **JEAN-JOSEPH JULAUD** Président de l’association des Rendez-vous de La Baule, il est notamment l’auteur de _L’Histoire de France pour les Nuls_ et de _La Géographie française pour les Nuls_, dont la deuxième édition est sortie il y a un mois. Il vient de publier _1000 ans d'histoire autour du monde_, avec des illustrations d'Anne-Lise Combeaud. **CATHERINE LESAGE** Avocate honoraire, ancien bâtonnier du barreau de Nantes, médiateur, membre du comité scientifique du conseil national des barreaux, ambassadeur de la fondation de l'université.

Palais des Congrès Atlantia 44500 La baule



