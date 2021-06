La baule Palais des Congrès Atlantia 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Rendez-vous des écrivains 2021 Palais des Congrès Atlantia 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

**Les invités, par ordre alphabétique** **:** Laurent Bourdon (hommage à Claude Chabrol), Arlette Chabrol, Patrice Duhamel, Benoît Duteurtre, Anne Fulda, Antoine George, Stéphanie des Horts, Patrice Jean, Cécile Maistre-Chabrol, Christophe Misraki, Thibault de Montaigu, Étienne de Montety, Christine Orban, Malcy Ozannat, Xavier Panon, Constance Poniatowski, Nathalie Saint-Cricq, Jacques Santamaria, Charline Vanhoenacker, Hervé Vilard, Frédéric Vitoux, de l’Académie française. **Parmi les événements :** **- Exposition en hommage à Paul Misraki**, en présence de son fils Christophe Misraki – **Projection d’un film en hommage à Claude Chabrol** (10ème anniversaire de sa mort) avec sa femme, Aurore Chabrol et Cécile Maistre-Chabrol **- Exposition en hommage à Olivier Guichard** (100ème anniversaire de sa naissance), en présence de deux de ses filles, Malcy Ozannat et Constance Poniatowski. 14 tables rondes, rencontres, dédicaces, espace librairie avec le concours de Catherine Gaultier et de son équipe, pour la librairie Lajarrige (La Baule) et la librairie du Pouliguen **Animateurs, par ordre alphabétique :** Bernard Bertho, Alexandre Fillon, Stéphane Hoffmann, Jean-Joseph Julaud, Catherine Lesage. **Entrée libre et gratuite** Le vendredi 18 juin 18h – entrée à partir de 17h30 inscription obligatoire pour cette conférence uniquement sur le site : [www.rendezvousdelabaule.com](http://www.lesrendezvousdelabaule.com) Le samedi 19 juin à 15h00 Le dimanche 20 juin à 15h00 Atlantia, 119 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 44500 La Baule Renseignements au 02 40 11 51 51 [www.lesrendezvousdelabaule.com](http://www.lesrendezvousdelabaule.com)

