Rendez-vous des contes

Parc de Wesserling – Ecomusée textile, le dimanche 5 septembre à 10:00

Le rendez-vous incontournable des lecteurs et auditeurs d’histoires fabuleuses ! Le 5 septembre prochain de 10h à 18h, se tiendra l’événement dédié aux contes et aux jardins ! Des contes les plus plus connus aux contes les plus mystérieux, vous (re)découvrirez des histoires dans un cadre atypique !

Adulte : 10,5€ – Enfant (4-17 ans) : 6€ – Enfant (-4 ans): gratuit

Contes et belles histoires dans les jardins

Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin



