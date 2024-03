Rendez-vous des cinq sens au jardin Fayet Domaine Fayet Lahosse, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous des cinq sens au jardin Fayet La visite du jardin permet de découvrir tour à tour la roseraie, le potager chalossais, le domaine de la sorcière et son jardin des simples, et le bois de pin. 1 et 2 juin Domaine Fayet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La visite du jardin permet de découvrir tour à tour la roseraie, le potager chalossais, le domaine de la sorcière et son jardin des simples, et le bois de pin.

Animation musicale et balade contée rythmeront la visite (café et salon de thé sur place).

Domaine Fayet 2432 route des Côteaux, 40250 Lahosse Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine 07 67 33 91 59 http://www.artefact.blog Cet ancien domaine viticole du XVIIe siècle est situé dans un parc arboré de huit hectares. À côté d’une partie composée d’un bois de pins et d’une prairie, la visite s’organise autour d’une roseraie où se côtoient plus de 250 roses anciennes, anglaises et modernes. Un jardin d’inspiration japonaise est en cours de création avec plus de 20 érables japonais. Un potager chalossais complète l’ensemble. parkings dans le village

©ghislaine ducrocq