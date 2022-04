Rendez-vous des brocanteurs Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

Rendez-vous des brocanteurs Sourdeval, 29 avril 2022, Sourdeval. Rendez-vous des brocanteurs Le Moulin Foulon A la belle époque Sourdeval

2022-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-29 23:00:00 23:00:00 Le Moulin Foulon A la belle époque

Sourdeval Manche Sourdeval Retrouvez 5 brocanteurs auprès desquels vous pourrez chiner, sur le site de “La belle époque”. En salle. Possibilité sur place de visiter la collection privée (découverte d’un village reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins). Protocole sanitaire en vigueur. Retrouvez 5 brocanteurs auprès desquels vous pourrez chiner, sur le site de “La belle époque”. En salle. Possibilité sur place de visiter la collection privée (découverte d’un village reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de… +33 2 33 49 51 15 Retrouvez 5 brocanteurs auprès desquels vous pourrez chiner, sur le site de “La belle époque”. En salle. Possibilité sur place de visiter la collection privée (découverte d’un village reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins). Protocole sanitaire en vigueur. Le Moulin Foulon A la belle époque Sourdeval

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Sourdeval Adresse Le Moulin Foulon A la belle époque Ville Sourdeval lieuville Le Moulin Foulon A la belle époque Sourdeval Departement Manche

Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

Rendez-vous des brocanteurs Sourdeval 2022-04-29 was last modified: by Rendez-vous des brocanteurs Sourdeval Sourdeval 29 avril 2022 manche Sourdeval

Sourdeval Manche