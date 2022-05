RENDEZ-VOUS DES ARTISTES Comigne Comigne Catégories d’évènement: Aude

Comigne Aude Comigne L’art et la culture ont rendez-vous à Comigne ce week-end. Avec la section atelier peinture du Foyer culturel du village, durant deux jours, exposition au Foyer de peinture, sculpture (réalisation en direct), objets d’art, photographie… Visites du Musée de la vigne et du sentier artistique.

Samedi matin : marché de producteurs. A 12 H, pot de l’amitié offert. Buvette et restauration rapide sur place. +33 4 68 79 04 76 https://www.mairiedecomigne.fr/ Comigne

