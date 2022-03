Rendez-vous de Travail & Sécurité : Améliorer les conditions de travail en Ehpad INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

La rédaction de la revue Travail & Sécurité vous convie à une nouvelle table ronde en ligne sur le thème « Améliorer les conditions de travail en Ehpad ». Elle réunira experts INRS et Carsat, ainsi que des témoins d’entreprises qui débattront des sujets suivants : * à quels enjeux de ressources humaines la profession fait-elle face ? * quels sont les risques auxquels sont confrontés les salariés ? * comment les prévenir (organisation, aides techniques, formations de l’ensemble des acteurs…) ? * comment déployer une démarche visant à prendre soin des résidents tout en préservant la santé du personnel ? * en quoi la prévention des risques professionnels constitue-t-elle un atout pour l’attractivité des métiers ? Le 9 juin 2022 à 11h, la rédaction du magazine Travail & Sécurité organise une table ronde en ligne consacrée à la prévention des risques professionnels dans les Ehpad. INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

