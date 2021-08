Rendez-vous de septembre : Cock Robin Compiègne, 1 septembre 2021, Compiègne.

Rendez-vous de septembre : Cock Robin 2021-09-01 20:30:00 – 2021-09-01 23:00:00

Compiègne Oise

Pour la troisième année, la quiétude du jardin du cloître de la bibliothèque Saint-Corneille sera rompue l’espace d’une semaine pour les Rendez-vous de septembre.

Dans une ambiance de festival d’été, le jardin du cloître accueillera du mercredi 1er au dimanche 5 septembre une série de concerts gratuits.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Cock Robin sera présent à Compiègne pour partager sa pop new wave et ses plus grands tubes.

Dès leur premier album (intitulé Cock Robin), sorti en 1985 le groupe originaire de San Francisco a connu un grand succès en France et en Europe. Des titres comme When your heart is week et The promise you made sont vite devenus des hits et restent encore aujourd’hui des classiques très diffusés à la radio, tout comme Just around the corner, autre tube sorti deux ans plus tard.

http://bibliotheques.compiegne.fr/evenements-public

Cock Robin

dernière mise à jour : 2021-08-18 par